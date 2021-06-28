Лікарні та університети повернуть Крим. Навіщо інвестувати в південь України?

Як південь України перетворити на Ельдорадо, вирішували учасники інвестиційного форуму «Південна стратегія розвитку». Він відбувся в Херсонській області, на Арабатській стрілці, усього за 10 кілометрів від окупованого Криму. Чим Північне Причорномор’я привабливе для кримчан? Чому у південь України варто інвестувати і чому ці території настільки важливі для майбутньої деокупації Криму?

Арабатська стрілка – це смуга суходолу, затиснута між солончаками і Азовським морем. Раніше ці землі й були Кримом. До 1955 року Арабатська стрілка була у складі Кримської області УРСР.

«Перебуваємо у селі Стрілковому, яке до цього називалося Чокрак і до 1955 року було територією Джанкойського району Кримської області. Тобто, фактично, ми з вами зараз на території географічного та історичного Криму», – розповідає постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич.

Із Арабатською стрілкою пов’язана трагічна й маловідома сторінка історії кримськотатарського народу.

«Коли в 1944 році, коли НКВД збагнуло, що вони не встигли депортувати кілька сотень сімей кримських татар, які тут традиційно жили, ловили рибу, вирощували виноград і табак, то вони нічого кращого, ніж посадити їх на баржу, вивести їх в море і втопити, не змогли вигадати», – розповідає перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар.

Сучасному півдню України є що запропонувати інвесторам, переконують організатори форуму. Скажімо, вільне судноплавство і морегосподарство. У порти Криму після 2014 року заходити заборонено. Із Херсона можна літати до Австрії і Польщі, Туреччини та Грузії. Після окупації півострова аеропорти Криму зачинені для всіх авіакомпаній. Також «південь» пропонує інвестувати у зрошувальне сільське господарство. У Криму, через дефіцит води, ця галузь занепадає.

Ми йдемо в Європу. І навіть не те що йдемо, а будуємо Європу в себе в країні

«Ми таким меседжем показуємо і залучаємо інвестиції, які покажуть, що за 2,3,5 років, що ми розвиваємося, що ми йдемо в Європу. І навіть не те що йдемо, а будуємо Європу в себе в країні. І це буде максимальна складова нашим людям, які там тимчасово на тій території, задуматися і зрозуміти. У порівнянні пізнається істина», – вважає голова Херсонської ОДА Сергій Козир.

Іще одна перевага регіону – безпека. Окупованому Криму та непідконтрольній Києву частині Донбасу цього бракує, вважають учасники форуму.

Безпечність в тому, що можна відвести дитину в садок і не переживати

«Це є безпечність і стабільність у працевлаштуванні. Це безпечність в тому, що можна відвести дитину в садок і не переживати. Це є безпечність в тому, щоби здобути освіту і не переживати, що коли ти їдеш з тимчасово окупованої території, тебе не випустять», – каже перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ростислав Замлинський.

Найбільше кримчани потребують якісної медицини й освіти, на це вказують соціологічні дослідження. На побутовому рівні жителям окупованого півострова бракує солодощів і ліків, їх просять привезти з материкової України найчастіше.

Однозначно, могли б бути лікарня, коледж, університет

«Якщо розглядати серйозні інфраструктурні проєкти, то це, однозначно, могли б бути така багатофункціональна лікарня, коледж, університет, для того, щоб можна було закрити і першу й другу послуги: і медичну й освітню. І, напевно, далі рухатись і в розбудову логістики, і в розбудову економічного потенціалу і трудових можливостей», – переконує Еміне Джеппар.

Керченський міст і траса «Таврида» – це своєрідні Потьомкінські села Путіна у Криму, порівнює Джеппар. Об’єкти зведені для російської армії, але не для кримчан.

Для України якраз тема освіти є прекрасною можливістю реінтеграції території

«Для України якраз тема освіти є прекрасною можливістю реінтеграції території. Це така, насправді, якщо хочете інвестиція в майбутнє, в тому числі українське майбутнє Криму. Тому тут, наприклад, я б особисто не йшла в таку паралель: «а давайте ми з Херсонщини зробимо вітрину української величі». Я думаю, що у нас має бути зовсім інший стандарт. Ми є зовсім іншим суспільством», – каже Еміне Джеппар.

Вкладати в Північне Причорномор’я потрібно для майбутньої деокупації Криму, пояснює Дафіна Ґерчева – постійна представниця ПРООН в Україні, агентства в структурі ООН, яке допомагає країнам, що розвиваються.

Бути готовими зустріти тих, хто зараз з іншого боку лінії розмежування, забезпечити їх усіма необхідними публічними послугами

«У Херсоні та інших регіонах цієї частини України ми працюємо над тим, щоб, як я кажу, звести нові мости. Ми розбудовуємо мережу зв'язків та інфраструктуру, щоб допомогти місцевій владі і громадам, а також місцевому бізнесу бути готовими до того моменту, коли розпочнеться реінтеграція Криму. Бути готовими зустріти тих, хто зараз з іншого боку лінії розмежування, забезпечити їх усіма необхідними публічними послугами, надати доступ до робочих місць, працевлаштувати, надати доступ до судочинства», – каже постійна представниця ПРООН в Україні Дафіна Ґерчева.

Південь України розвиватиметься і кримчани бачитимуть ці позитивні меседжі

«Південь України розвиватиметься і кримчани бачитимуть ці позитивні меседжі, ці позитивні речі, і що все це зрештою матиме вплив. Якщо й не безпосередній, не прямий, то важливий на той час і на той момент, коли настане День Х і в нас настане деокупація та реінтеграція тимчасово окупованих територій», – вважає Антон Кориневич.

Наразі в український південь інвестує Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Уряд США вже надав 4 мільярди доларів допомоги Україні

«Ми допомагаємо приватним підприємцям у Херсонській області і сільськогосподарським комплексам побудувати власні мережі в регіоні, підвищити продуктивність і прибутковість. Уряд США вже надав 4 мільярди доларів допомоги Україні на покращення безпеки, промоцію демократії і розвиток економіки», – розповідає в.о. директора Місії USAID в Україні та Білорусі Сюзан Кутор.

Кримчани вже користуються українськими благами цивілізації: отримують українські паспорти й ID-картки у Херсонській області, користуються медичними послугами і вступають у заклади вищої освіти. Віднедавна, безкоштовно вакцинуються на Херсонщині.

Бути успішнішими в усьому, ніж Росія

«Не лише сильний південь, а й сильна країна зможуть повернути тимчасово окуповані території. Один із елементів гібридної агресії Росії – це стримування розвитку нашої країни. Дві речі є найпотужнішими для того, щоб ми перемогли в цій агресії. Перше – це дипломатичним шляхом, і друге – це бути успішнішими в усьому, ніж Росія», –переконує Ростислав Замлинський.

Розвиток районів, сусідніх із окупованим Кримом – пріоритет держави, так прописано в Стратегії деокупації Криму. Але чи буде реалізовано цей план?