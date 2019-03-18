Хто поверне Крим після Донбасу? | Крим.Реалії

Кандидати у президенти України майже забули про Крим. Тема деокупації півострова серед претендентів на президентське крісло – не популярна. Політики обіцяють підвищення пенсій, зниження тарифів і навіть мир на Донбасі. Але про Крим часто – ані слова. Крим.Реалії перечитали передвиборчі програми кандидатів та прослухали їхні виступи. Що пропонує для деокупації Криму Петро Порошенко? Як Юлія Тимошенко хотіла повернути Крим у 2014-му і чому Крим повернуть тільки після Донбасу? Коли Анатолій Гриценко планує звільнити Крим і до чого тут Володимир Путін? Як Валентин Наливайченко буде домовлятися зі США про деокупацію Криму? Чому в передвиборчій програмі радикала Олега Ляшка немає Криму? Чи планує звільняти окуповані території Володимир Зеленський? Хто не змирився з анексією півострова та дійсно має чіткий план деокупації Криму? Що про анексію кандидати говорили тоді – у 2014-му – і тепер, напередодні виборів?