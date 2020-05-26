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26 травня 2020, Київ 09:05
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Зеленський ледь не забув про Крим | Крим.Реалії

Зеленський ледь не забув про Крим | Крим.Реалії
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Зеленський ледь не забув про Крим | Крим.Реалії

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Крим.Реалії запитали політиків та дипломатів, чому світ забуває про окупований півострів. Усі погоджуються, що деокупація Криму вимагає нових переговорів, окремих від «мінського процесу» та «нормандського формату». Німеччина могла б започаткувати переговорний майданчик для повернення Криму Україні – кажуть український посол Мельник та науковий співробітник Центру східноєвропейських та міжнародних досліджень (ZOiS) Костянтин Федоренко (Німеччина).

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