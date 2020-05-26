Зеленський ледь не забув про Крим | Крим.Реалії

Крим.Реалії запитали політиків та дипломатів, чому світ забуває про окупований півострів. Усі погоджуються, що деокупація Криму вимагає нових переговорів, окремих від «мінського процесу» та «нормандського формату». Німеччина могла б започаткувати переговорний майданчик для повернення Криму Україні – кажуть український посол Мельник та науковий співробітник Центру східноєвропейських та міжнародних досліджень (ZOiS) Костянтин Федоренко (Німеччина).