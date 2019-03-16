Чийгоз – представникам Росії в Раді безпеки ООН: «Ми не пробачимо, ви відповісте за Крим» (відео)

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз виступив з промовою в Раді безпеки ООН, де 15 березня відбувалося спеціальне засідання, присвячене п’ятиріччю анексії Росією українського Криму. Він розповів про події 2014 року, коли Росія ввела війська на територію Криму, і про переслідування російськими силовиками українських громадян на півострові.

У своїй промові Чийгоз звернувся до представників Росії, які були присутні на засіданні.

«Ті злочини, скоєні сьогодні в Україні і Криму, – ви будете за них відповідати. Вам ніколи не пробачимо сльози сотень тисяч матерів. Ми вам не пробачимо сирітство наших дітей і ту помсту, яку ви сьогодні здійснюєте у вигляді терору на моїй батьківщині проти мирних жителів. Ми ніколи вам не пробачимо. І відповідати ви будете, скільки б часу не минуло», – сказав Чийгоз.

Він нагадав, що на півострові тривають репресії і порушення прав людини, і зазначив, що зараз анексований Крим є «територією дестабілізації ситуації у всьому Чорноморському басейні, в Євросоюзі».

Повний текст виступу заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза на засіданні Ради безпеки ООН читайте на сайті проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Раніше на спеціальному засіданні в Раді безпеки ООН, присвяченому п’ятиріччю анексії Росією українського Криму заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що чим менше опору чиниться проти Росії, тим більше вона відходить від міжнародної системи прав і норм.

У Раді безпеки ООН 15 березня відбулося спеціальне засідання «Символічна дата: п’ята річниця початку окупації Росією Криму: кричуще порушення міжнародного права».

Міжнародне співтовариство визнало окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели економічні санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.