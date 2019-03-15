Київ запропонував позбавити Росію права вето у Радбезі ООН

Представник України запропонував позбавити Росію права вето під час обговорення в Раді безпеки ООН питань, що стосуються російської агресії проти України. Таку заяву 15 березня зробив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця на спеціальному засіданні в Раді Безпеки ООН, присвяченому 5-річчю російської анексії Криму.

У своєму виступі Кислиця процитував слова президента України Петра Порошенка про те, що «настав час, щоб Росію поставили на місце».

«На наш погляд, виконання статті 27 статуту, в якій мовиться, що член Ради безпеки, який є стороною в суперечці, має утримуватися від голосування, так само актуальне, як і було раніше. Ми вважаємо, що франко-мексиканська ініціатива щодо призупинення дії вето в контексті масштабних злодіянь – це крок у правильному напрямку, в загальному контексті зусиль з реформування Ради безпеки. Якби держава-агресор не володіла правом вето, вже були б миротворчі сили з повноцінним мандатом Ради безпеки на всіх окупованих територіях, включаючи українсько-російський кордон», – заявив Кислиця.

Він заявив, чим менше спротиву чиниться щодо Росії, тим більше вона відходить від міжнародної системи прав і норм.

У Раді безпеки ООН 15 березня влаштували спецзасідання на тему: «Символічна дата: п’ята річниця початку окупації Росією Криму: кричуще порушення міжнародного права».

Міжнародне співтовариство визнало окупацію та анексію Криму незаконними і засудило дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.