Крим. Наслідки п’яти років російської окупації

16 березня 2014 року під дулами автоматів окупаційних російських військ («вежливых людей») у Криму провели так званий «референдум» про приєднання півострова до Росії. Цей захід грубо порушив і Конституцію України, і норми міжнародного права. Наслідки п'яти років анексії Криму аналізували учасники програми «Ваша Свобода»: керівник Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров та російський історик Андрій Зубов.