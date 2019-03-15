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15 Березень 2019, Київ 19:56
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Крим. Наслідки п’яти років російської окупації

Крим. Наслідки п’яти років російської окупації
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16 березня 2014 року під дулами автоматів окупаційних російських військ («вежливых людей») у Криму провели так званий «референдум» про приєднання півострова до Росії. Цей захід грубо порушив і Конституцію України, і норми міжнародного права. Наслідки п'яти років анексії Криму аналізували учасники програми «Ваша Свобода»: керівник Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров та російський історик Андрій Зубов.

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