МЗС Німеччини про анексію Криму Росією: це фатальне порушення міжнародного права

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас назвав фатальним порушенням міжнародного права російську анексію Криму. Про це повідомляє прес-служба німецького МЗС.

«Цьому фатальному порушенню права йде п’ятий рік. Росія спробувала порушити кордони, вдавшись до військової сили. Той, хто так діє, руйнує довіру і ставить під питання основні правила мирного співіснування», – йдеться в заяві Мааса, опублікованій у Twitter.

Раніше у Міністерстві закордонних справ Чехії заявили, що анексований Росією Крим є частиною української території. У МЗС Чехії засудили мілітаризацію Криму і перешкоди з боку Росії вільному судноплавству поблизу півострова.

Чеське дипломатичне відомство закликало Москву дотримуватися міжнародних зобов’язань у галузі прав людини і «негайно звільнити Олега Сенцова та інших незаконно затриманих українських громадян, включаючи моряків, захоплених під час нападу на українські кораблі в листопаді 2018 року».

На території Криму і Севастополя 16 березня 2014 року відбувся невизнаний світом «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.