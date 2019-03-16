Крим – частина України – МЗС Чехії до 5-річчя анексії півострова

У Міністерстві закордонних справ Чехії заявили, що продовжують вважати анексований Росією Крим частиною української території. Про це йдеться у заяві чеських дипломатів до 5-річчя незаконної анексії півострова.

«Чеська республіка, так само, як увесь Європейський союз і цілковита більшість країн світу вважає Кримський півострів складовою частиною України. Використання військової сили сильнішим сусідом, щоб захопити частину території сусідньої держави у своїй історії пережили і ми, через те анексію Криму не визнаємо», – йдеться у заяві.

Крім того, в МЗС Чехії засудили мілітаризацію території Криму і перешкоди з боку Росії для вільного судноплавства поблизу.

«Мілітаризація кримських теренів і порушення вільного плавання в Керченській протоці й Азовському морі Росією є дальшим грубим порушуванням міжнародного права, стабільності і безпеки в Європі», – вказано у повідомленні.

Чеське дипломатичне відомство закликає Росію дотримуватись міжнародних зобов’язань в сфері прав людини і «негайно звільнити Олега Сенцова та інших незаконно затриманих українських громадян, включно із моряками, захопленими під час атаки на українські кораблі в листопаді 2018 року».

На території Криму і Севастополя 16 березня 2014 року відбувся невизнаний світом «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.