Держдепартамент США: російський «референдум» в Криму – фарс під дулами пістолетів

Державний департамент США назвав «фарсом під дулами пістолетів» проведений Росією 5 років тому «кримський референдум». Про це заявив заступник речника зовнішньополітичного відомства США Роберт Палладіно.

«Російський так званий «референдум» під дулами пістолетів в Криму п’ять років тому був фарсом, по праву засудженим міжнародним співтовариством. Крим – це Україна», – написав Палладіно у Twitter.

25 липня 2018 року держсекретар США Майк Помпео випустив «Кримську декларацію», в якій йдеться про те, що Сполучені Штати ніколи не визнають анексію Криму Росією. Помпео повідомив, що США будуть і надалі наполягати на відновленні територіальної цілісності України.

На території Криму і Севастополя 16 березня 2014 року відбувся невизнаний світом «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.