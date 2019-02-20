Захоплення Росією українських територій не буде визнане США – посольство

Посольство США в Україні заявило, що Вашингтон не визнаватиме захоплення Росією українських суверенних територій. Про це йдеться у повідомленні дипломатів у Twitter до п’ятої річниці анексії українського Криму.

«Кримська декларація держсекретаря Помпео чітко і однозначно окреслює нашу політику і через 5 років після початку анексії Криму Росією: ми не визнає́мо і не ви́знаємо зазіхання Кремля на суверенітет над територіями, захопленими силою з порушенням міжнародного права», – йдеться в повідомленні.

У липні минулого року на сайті Держдепартаменту США від імені державного секретаря Майка Помпео була оприлюднена Кримська декларація, у якій США закликали Росію припинити окупацію українського Криму. Також у документі США задекларували обов’язок дотримуватися невизнання претензій Росією на суверенну територію України.

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. Сьогодні – п’ята річниця.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».