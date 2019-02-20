Агресія Росії має «драматичні» наслідки для Європи – МЗС у п’яту річницю анексії Криму

Міністерство закордонних прав України у п’яту річницю анексії українського півострова Крим Росією заявило, що агресивна політика Кремля принесла «драматичні і безпрецедентні» наслідки для післявоєнної Європи.

«Результати агресії – драматичні і безпрецедентні для післявоєнної Європи: близько 13 тисяч вбитих, 30 тисяч поранених, 1,5 мільйони переселенців, масоване руйнування Донбасу, узурпація української власності в окупованому Криму, масштабні порушення окупаційною владою прав людини та міжнародного гуманітарного права, політичні переслідування та залякування українських громадян з метою придушення будь-яких проявів антиокупаційних настроїв, прискорена масштабна мілітаризація окупованого півострова», – йдеться в заяві МЗС.

Українські дипломати у тексті висловлюють вдячність міжнародним партнерам за підтримку і наголошують, що відновлення територіальної цілісності України не є лише її внутрішньою справою.

«Це умова відновлення довіри до європейської та світової системи безпеки, яка має базуватися на безумовній повазі незалежних держав до норм міжнародного права та жорсткій відсічі її порушникам», – вказано у заяві.

Напередодні МЗС Росії теж оприлюднило заяву, назвавши її коментарем «про п’яту річницю держперевороту в Україні». Російські дипломати заявили, що в Україні панує «правовий нігілізм і беззаконня», на які немає належної реакції з боку західних партнерів.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».