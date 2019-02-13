США в ООН: виведення військ Росії – єдиний шлях завершення конфлікту в Україні

«Виведення військ зі сходу України і Криму – єдиний прийнятний вихід і єдиний, який ми маємо прийняти», – наголосив у своєму виступі в ООН представник США.

Під час засідання Ради безпеки ООН 12 лютого низка країн виступила з осудом російської агресії в Україні, а перед початком засідання вісім країн ЄС, включаючи Францію, Німеччину, Польщу, Бельгію та Великобританію, оприлюднили заяву на підтримку незалежності і територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах.

В. о. посла США в ООН Джонатан Коен наголосив на гуманітарному аспекті конфлікту. «Наближається п’ять років із початку російської агресії проти України, яка призвела до загибелі понад 10 400 людей [за оновленими даними, вже майже 13 тисяч – ред.], переміщення 1,6 мільйона і поставила ще 3,5 мільйони у вкрай скрутне становище, коли вони потребують допомоги», – сказав він.

Дипломат назвав «іронічним» той факт, що саме Росія скликала засідання Ради безпеки, щоб обговорити виконання мінських домовленостей, адже «саме Росія однозначно не виконує мінські угоди».

Він наголосив: «Росія продовжує озброювати, навчати, здійснювати керівництво і воювати поряд із пов’язаними з нею силами на сході України, прямо порушуючи свої зобов’язання в рамках мінських домовленостей, включаючи стосовно негайного і всеосяжного припинення вогню».

Коен відзначив, що Україна виявила свою підтримку мирному вирішенню конфлікту і на виконання мінських домовленостей продовжила дію закону про «особливий статус» контрольованих Росією територій на сході України. Натомість Москва хоче долучити міжнародні сили, щоб вони зафіксували статус-кво і захищали пов’язані з Росією сили.

Ми не сприймемо нічого меншого, ніж повного поновлення контролю України над власною територією, на сході України, в Криму, включаючи територіальні води

Санкції, пов’язані з агресією на Донбасі, залишаться чинними до того часу, як Росія повною мірою виконає мінські домовленості, а санкції, пов’язані з Кримом, також залишаться до того, як Росія поверне півострів під контроль України, запевнив дипломат.

Росія має повернути Крим, наголосив Коен: «Ми не сприймемо нічого меншого, ніж повного поновлення контролю України над власною територією, на сході України, в Криму, включаючи територіальні води».

На незаконності анексії Криму Росією наголошували і інші представники міжнародної спільноти.

«Ми виступаємо проти незаконної анексії Криму не лише через її незаконність. Ми виступаємо проти неї через жахливе ставлення російського уряду до багатьох із тих, хто там мешкає. Поширені порушення прав людини. Тривають переслідування етнічних і релігійних груп, таких, як кримських татар» – про це у своїх ремарках заявив заступник постійного представника Великобританії в ООН Джонатан Еллен.

Агресія Росії проти України не обмежується Донбасом і Кримом – Росія прагне зашкодити Україні за кожної нагоди, зриваючи режим припинення вогню, надаючи підтримуваним Росією сепаратистам зброю і призначаючи незаконні вибори – все це порушує мінські домовленості

«Агресія Росії проти України не обмежується Донбасом і Кримом – Росія прагне зашкодити Україні за кожної нагоди, зриваючи режим припинення вогню, надаючи підтримуваним Росією сепаратистам зброю і призначаючи незаконні вибори – все це порушує мінські домовленості», – наголосив британський дипломат.

«Ці дії мають трагічний вплив на життя українських цивільних осіб», – додав він.

Представник Росії, яка ініціювала засідання, у свою чергу, відкинув звинувачення проти своєї країни і заявив, що це Україна «повністю і свідомо ігнорує і саботує мінські домовленості», і звинуватив країни Заходу у тому, що вони «покривають» дії України.