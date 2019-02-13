ООН каже, що план миру на Донбасі не втілюється 4 роки, а Росія покладає відповідальність на Україну і Захід

Чільні посадовці Організації Об’єднаних Націй на спеціальному засіданні Ради безпеки 12 лютого констатували, що просування до миру на сході України не відбувається, бо виконання мирного плану на основі мінських угод фактично зупинене.

Серед головних кроків плану, підписаного у Мінську 2015 року, передбачено припинення вогню, відведення важких озброєнь від смуги зіткнення, повернення усього українсько-російського кордону під контроль України і місцеві вибори на тих територіях відповідно до українських законів.

Лише Росія та її постійні бойові дії на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України, а також у Криму, зараз є нездоланною перешкодою до мирного вирішення конфлікту

Війна на сході України спалахнула 2014 року майже одночасно з тим, як Росія захопила український Кримський півострів, і забрала життя вже близько 13 тисяч людей.

«Це конфлікт у серці Європи, який і далі приносить жертви», – сказав помічник генерального секретаря ООН Мірослав Єнча, який підкреслив, що десятки домовленостей про припинення вогню виявилися короткочасними.

Напередодні вісім країн Євросоюзу, чинних і колишніх членів Ради безпеки ООН, оприлюднили спільну заяву із осудом російської анексії Криму і з вимогою до Москви «негайно припинити фінансову і військову підтримку, що розпалює конфлікт» на Донбасі.

Але представник Росії, яка ініціювала засідання, заявив, що це Україна «повністю і свідомо ігнорує і саботує мінські домовленості», і звинуватив країни Заходу у тому, що вони «покривають» дії України, які російський дипломат Василь Небензя назвав «незаконними».

Український посол в ООН Володимир Єльченко відповів: «Лише Росія та її постійні бойові дії на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України, а також у Криму, зараз є нездоланною перешкодою до мирного вирішення конфлікту».

США не є стороною мінських угод, підписаних представниками України, Росії, Німеччини та Франції, але Вашингтон підтримує впровадження мінських угод.

«Уже чотири роки Росія далі продовжує щодня порушувати мінські угоди. Пора, щоб в Україні настав мир», – написав у твітері спеціальний посланець Сполучених Штатів у справах України Курт Волкер.

Посадовці ООН наголошують на тому, що цивільне українське населення платить найвищу ціну: понад 3 300 цивільних загинули, до 9 000 зазнали поранень, 1,5 мільйона стали біженцями, і 3,5 мільйони потребують гуманітарної допомоги цього року.

«Багато хто не має доступу до шкіл, лікарень та інших життєво важливих служб… Багато хто втратив роботу, помешкання, членів сім’ї й друзів», – сказала чільна представниця ООН із гуманітарних питань Урсула Мюллер.

Відео: Коли за чотири роки мінських угод «не досягнуті базові умови забезпечення безпеки, важко почати виконувати політичні»