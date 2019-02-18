Клімкін: санкції ЄС свідчать, що дії Росії не залишаться без відповіді

Очікуване оголошення нових санкцій Євросоюзу є символічним підтвердженням того, що ЄС не залишив акт російської агресії біля берегів Криму без відповіді, заявив у Брюсселі 18 лютого міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Росія твердила, що нічого не відбудеться, а те, чому ми будемо свідками після засідання міністрів закордонних справ ЄС – це більше, ніж символіка», – наголосив очільник МЗС.

Звільнити українських моряків може спільний тиск України, США та ЄС, додав міністр. Тепер щодо санкцій та їхнього посилення жодна з держав Європейської співдружності не має сумнівів, каже він.

«Я пам’ятаю часи, коли мені доводилося переконувати декого з міністрів країн, які неоднозначно оцінювали всі санкції. На сьогодні всі говорили одне і те ж. А ми працюватимемо над тим, щоб їх посилювали й надалі», – заявив голова українського дипломатичного відомства.

Зранку 18 лютого голова Європейської служби зовнішньополітичної діяльності Федеріка Моґеріні заявила, що одностайне рішення ЄС щодо нових санкцій стосовно Росії може бути ухвалене протягом кількох наступних тижнів.

«Ми не бачимо позитивних зрушень, тому країни ЄС донині завжди наголошували, що санкції будуть чинними. Водночас, з огляду на останні події, можуть бути ухвалені одноголосні рішення щодо нових санкцій протягом наступних кількох тижнів», – заявила Моґеріні.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики пояснила, що блок європейських держав у разі позитивних кроків завжди був готовий переглянути свій санкційний тиск. Однак, каже Моґеріні, те, що відбувається наразі, – свідчить про протилежне.

Російські силовики захопили 24 українських моряків і три кораблі поблизу Керченської протоки 25 листопада. Російські слідчі звинувачують українських військових у незаконному перетині кордону Росії.