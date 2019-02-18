Сенатор Менендес: «Коли дії Путіна залишаються без відповіді, ми формуємо сцену для ще більшої агресії»

Сенатор-демократ США Роберт Менендес, один зі співавторів проекту нових санкцій щодо Росії, виступив 18 лютого із промовою у Брюсселі, у Німецькому фонді Маршалла. Ось деякі тези його виступу, які торкаються прямо чи опосередковано України:

Про реакції на дії Росії:

«…Я був радий побачити величезну міжнародну солідарність у відповідь на спробу замаху на Скрипалів у Сполученому Королівстві (спроба отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері, Англія, у березні 2018 року отруйною речовиною, яку пов’язують із Росією – ред.). Я сподіваюся, що це слугуватиме основою для відновлення солідарності у боротьбі з агресією Кремля, і я буду далі тиснути на [адміністрацію президента США Дональда] Трампа, щоб працювати з нашими європейськими партнерами. Активізувати наш спільний фронт проти агресії Кремля. Атака Росії в Керченській протоці (дії Росії проти українських кораблів та їхніх екіпажів у листопаді 2018 року в Керченській протоці) була майже три місяці тому – три місяці тому! – досі не було чіткої міжнародної реакції. Щоразу, коли дії Путіна залишаються без відповіді, я боюся, що ми формуємо сцену для ще більшої агресії, ще більших нападів».

Про агресію Росії на сході України:

«Сьогодні, коли ми з вами зустрічаємося (18 лютого), 24 українських моряків залишаються в російській в’язниці, і кінця цьому не видно. Це просто неприйнятно.

Кремль працює на дестабілізацію української політики напередодні президентських виборів наступного місяця

Агресія Росії триває і на сході України. Як ми кажемо, Кремль працює на дестабілізацію української політики напередодні президентських виборів наступного місяця (31 березня), також російські операції впливу та злісні зусилля можуть дестабілізувати майбутні вибори до Європейського парламенту цього року (23-26 травня). Я гадаю, що ми всі розуміємо цю загрозу, але замість того, щоб рухатися вперед із потужними спільними реакціями на агресію Кремля, США та Європа, на жаль, витрачають більше часу та енергії на очищення плутанини після самітів високого рівня та президентських візитів (мова йде про візити президента США Дональда Трампа – ред.). Не маючи реальної трансатлантичної стратегії, ми залишаємося зі скутими ногами, а президент Путін мчить уперед».

Про санкції:

«Минулого тижня сенатор [США] Ліндсі Ґрем (республіканець, Південна Кароліна) і я представили законопроект, який би посилив стратегічну позицію Сполучених Штатів для того, щоб краще протистояти агресії Кремля. Захищаючи американську безпеку від агресії Кремля, законопроект під абревіатурою DASKA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act – Акт про захист безпеки Америки від агресії Кремля) має покращити нашу здатність координувати свої зусилля з Європою щодо викликів з боку Росії, інвестувати в демократичні інститути та країни, які є найбільш вразливими до агресії Кремля; має збільшити прозорість щодо продажу нерухомості в США, яку російські олігархи використовують, як ми знаємо, як стратегію для відмивання грошей.

Законопроект містить також положення, які передбачають посилення санкційного тиску на Росію. Акт передбачає збільшення санкції щодо російських олігархів, які залучені до зловмисних дій Росії та включає заходи щодо підвищення санкцій проти російського енергетичного та фінансового секторів у відповідь на втручання Росії у демократичні процеси за кордоном та продовження Росією агресії проти України; санкції проти суднобудівного сектору Росії, якщо вона порушить свободу навігації у Керченській протоці або будь-де у світі; санкції щодо тих, кого вважають причетними до нападу у Керченській протоці – у відповідь на утримання Росією 24 українських моряків».

Про «Північний потік-2» – спонсорований Росією проект газогону до Німеччини під Балтійським морем заперечують кілька держав-членів ЄС, а саме Польща та країни Балтії, а також Україна та США:

«Тут немає ніяких конкретних положень щодо «Північного потоку-2» – дозвольте мені почати з цього, з точки зору санкцій, які ми передбачаємо, і тісної співпраці, якої ми прагнемо з Європою щодо вдосконалення санкцій, які можуть вразити нашу кінцеву мету, якою є Росія, котра порушує міжнародні норми. Я вважаю, що в Конгресі [США] зростають настрої, після того, коли всі побачили, що Росія далі продовжує робити, зокрема останнім часом у Керченській протоці, і що це є постійне порушення міжнародних норм. Це – відступ від договору РСМД (договору, який забороняв Америці та Росії мати на озброєнні та розробляти ракети середньої та меншої дальності – ред.) – реальний ризик, з моєї точки зору, для Європи, особливо, і тому це має мати наслідки.

Робота з Європою щодо диверсифікації джерел енергії є надзвичайно важливою, щоб вони не залежали від Путіна і Росії

Наші друзі в Європі повинні думати про свою безпеку і баланс їхньої безпеки з економічними питаннями, з якими вони часто стикаються щодо Росії, включаючи питання енергетики. Тому робота з Європою щодо диверсифікації своїх джерел енергії, як на мене, є надзвичайно важливою, щоб вони не залежали від Путіна і Росії. Спостерігаючи і думаючи про наслідки дій реваншистської Росії, яка показала – якщо ви хочете знати, куди йде Росія під Путіним, просто читайте його виступи, він у значній мірі слідує за ними. Отже, це справжнє занепокоєння, особливо на цьому боці Атлантики, я б сказав».

Над перекладом і публікацією працювала Людмила Ваннек