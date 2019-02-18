ЄС має «широкий консенсус» щодо санкцій проти Росії – чеський міністр

Європейський союз готується запровадити спрямовані санкції щодо конкретних осіб у Росії, відповідальних за збройну операцію, здійснену в листопаді 2018 року в Чорному морі. Про це 18 лютого повідомив журналістам у Брюсселі міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек.

«Ми сьогодні згадували події, які відбулися п’ять років тому на Майдані і п’ятиріччя від часу окупації Криму», – зазначив Томаш Петршічек. На його думку, Україна, яка зацікавлена у тісній співпраці з ЄС, повинна й надалі продовжувати проведення соціальних та економічних реформ. Це також стосується і галузі права, в цьому виборчому році Україна «повинна поступити вперед в боротьбі проти корупції й організованому злочину», наголосив чеський міністр.

Голова дипломатії Євросоюзу Федеріка Моґеріні також підтвердила політичну згоду країн – членів ЄС прийняти санкції щодо конкретних осіб в Росії. «Припускаю, що формальне ухвалення відповідних правових кроків буде завершене ближчими днями», наголосила Федеріка Могеріні.

Росія й надалі всупереч міжнародному праву продовжує тримати українських моряків. Їхнього негайного звільнення ще в листопаді 2018 року вимагали президенти і прем’єри країн-членів ЄС.

Питання безпеки в Азовському морі 18 лютого обговорювали міністри закордонних справ країн Євросоюзу на Раді ЄС в Брюсселі. Також, як було передбачено програмою засідання, Рада провела «всебічну дискусію щодо України, включаючи майбутні вибори, процес реформ і ситуацію з безпекою».