Країни ЄС досягли політичного консенсусу щодо «азовських санкцій» – Моґеріні

Країни – члени ЄС досягли політичного консенсусу щодо впровадження нових санкції проти Росії, заявила верховний представник ЄС і зовнішньої політики Федеріка Моґеріні. Йдеться про нові персональні санкції, пов’язані із листопадовими подіями поблизу Керченської протоки.

«Я можу підвердити, що є політичний консенсус щодо ухвалення подальших заходів – санкцій, націлених на окремих осіб. Я очікую, що формальне ухвалення законодавчого акту буде завершене протягом наступних днів. Через зрозумілі причини я не надаватиму деталей цього рішення, але політичний консенсус досягнутий», – заявила Моґеріні.

Водночас голова європейської дипломатичної служби пояснила, за яких умов санкційний тиск на Росію може бути пом’якшений чи навіть скасований.

«Насамперед повага до міжнародних законів, суверенності й територіальної цілісності України і повна реалізація Мінських угод – це, очевидно, повною мірою має бути втілене обома сторонами. Але Росія має у цьому особливу відповідальність і вона добре це усвідомлює. Минулої п’ятниці я про це мала останню розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим», – повідомила Федеріка Моґеріні.

Зі свого боку, міністр закордонних справ України Павло Клімкін, після зустрічей із європейськими дипломатами 18 лютого заявив, що очікуване оголошення нових санкцій Євросоюзу є символічним підтвердженням того, що ЄС не залишив акт російської агресії біля берегів Криму без відповіді.

Засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ 18 лютого було присвячене ситуації в Україні, консолідації підтримки ЄС посиленням санкцій щодо Росії, питанню звільнення українських моряків і політв’язнів, відновлення вільного судноплавства в акваторії Азовського моря та припинення російської агресії проти України.

Європейські міністри разом із головою зовнішньополітичного відомства України Павлом Клімкіним також обговорили питання надання гуманітарної та інфраструктурної підтримки півдню України та Приазов’ю.