ЄС готує допомогу інфраструктурі та населенню Донбасу й півдню України – Клімкін

Європейський союз має намір найближчим часом організувати допомогу в розвитку інфраструктури та підтримці населення Донбасу та півдня України. Про це за результатами робочого візиту до Брюсселя заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«У нас буде реальна підтримка не лише для Донбасу, а й всього українського півдня. Наступного тижня віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс розгляне, які проекти найпріоритетніші й мають реалізуватися прямо зараз. Масштабні інфраструктурні проекти – це питання найближчої перспективи. З іншого боку, буде також надана підтримка населенню», – заявив у Брюсселі український міністр.

Клімкін пояснив, що разом із віце-президентом Єврокомісії до України прибуде представник Європейського інвестиційного банку. При цьому, йдеться про проекти із покращення автошляхів, логістики, залізниці та інших сфер. У пакеті допомоги людям будуть передбачені заходи зі сприяння зайнятості, створення офісу ЄС, спеціалізованої бізнес-школи, курсів та підтримки соціальної сфери.

У неділю та понеділок у Брюсселі голова українського зовнішньополітичного відомства Павло Клімкін провів низку зустрічей з представниками євроустанов та дипломатами, де йшлося про ситуацію в Україні, питання реформ, майбутніх виборів посилення санкцій щодо Росії та врегулювання конфлікту.