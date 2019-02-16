Порошенко обговорив з Меркель «азовський пакет» санкцій

Президент України Петро Порошенко зустрівся з канцлером Німеччини Анґелою Меркель.

«З канцлером Німеччини обговорили шляхи протидії російській агресії проти України. Наголосив на важливості посилення тиску на Росію для звільнення полонених українських моряків, незаконно затриманих у Керченській протоці, а також усіх українських заручників, що незаконно утримуються як в Росії, так і на окупованих нею територіях Донбасу та Криму», – мовиться у повідомленні на Facebook-сторінці президента.

Він додав, що скоординував з Меркель дії для запровадження «азовського пакету» санкцій проти Росії.

Президент України в ці дні бере участь у Мюнхенській безпековій конференції.

15 лютого Порошенко заявив, що "азовський пакет" санцій ухвалять наступного тижня.

Російські силовики захопили 24 українських моряків і три кораблі поблизу Керченської протоки 25 листопада. Російські слідчі звинувачують українських військових у незаконному перетині кордону Росії.

Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а своїх військових, яких утримують у московських слідчих ізоляторах «Лефортово» і «Матроська тиша», військовополоненими. За Женевською конвенцією про військовополонених, вони повинні бути негайно звільнені, заявляють у Києві.