На Генасамблеї ООН обговорять ситуацію в Криму і на Донбасі

На засіданні Генеральної Асамблеї ООН 20 лютого обговорять ситуацію в анексованому Криму і на непідконтрольних Україні територіях Донбасу.

Як зазначає прес-служба президента України Петра Порошенка, пункт порядку денного під номером 67 «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України» внесено на прохання Києва.

«Проведення дебатів на згадану тему у 5-ту річницю початку агресії Російської Федерації проти України стане першим комплексним розглядом у рамках ГА ООН цього питання», – мовиться у повідомленні.

Порошенко візьме участь в дебатах і виступить з промовою перед країнами-членами ООН.

Також у президента заплановані зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем і головою 73-й сесії Генеральної Асамблеї ООН Марією Фернандо Еспіноса Гарсес.

Генеральна Асамблея ООН 22 грудня 2018 прийняла резолюцію про ситуацію з правами людини в включеному Криму, де згадуються імена українських політв'язнів Олега Сенцова, Володимира Балуха і Емір-Усеіна Куку.

Це вже третя ініційована Україною резолюція ООН про стан прав людини в Криму, прийнята Генасамблеєю за останні два роки. Перші дві були прийняті в 2016 і 2017 році.

Зокрема, в резолюції 2017 роки від Росії вимагали виконати тимчасові заходи рекомендацій Міжнародного суду ООН про скасування заборони Меджлісу кримськотатарського народу в Криму і забезпечити навчання українською і кримськотатарською мовами на півострові.

У резолюції 2016 року Росія була названа «країною-окупантом», а Крим і Севастополь - «тимчасово окупованою територією».