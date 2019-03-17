Аксьонов про анексію Криму: нічого б не вийшло, якби Путін не керував цією операцією

Підконтрольний Кремлю глава анексованого Росією Криму Сергій Аксьонов під час виступу в Севастополі заявив, що російський президент Володимир Путін «особисто керував» анексією півострова.

«Нічого цього б не вийшло, якби наш президент, Володимир Володимирович Путін, особисто не керував цією операцією і не ухвалював особисте рішення, від якого залежали б долі кримчан і севастопольців. Рішення президента врятували нам життя», – сказав Аксьонов, виступаючи 16 березня біля гори Гасфорта, де відбувалися заходи мотоклубу «Нічні вовки», присвячені п’ятій річниці анексії Криму.

Аксьонов додав, що анексія півострова – це «унікальна операція» і все сталося «настільки швидко, зухвало, нахабно, що наші опоненти не встигли отямитися».

На території Криму і Севастополя 16 березня 2014 року відбувся невизнаний світом «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.