У Раді безпеки ООН обговорять ситуацію в Криму – дипломат

У Раді безпеки ООН сьогодні відбудеться спеціальне засідання, присвячене обговоренню ситуації в анексованому Криму. Про це агентству «Укрінформ» повідомив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

Засідання почнеться о 16:00 за Києвом.

За словами Кислиці, участь у засіданні, крім дипломатів, братимуть лідери кримськотатарського народу та донька військовополоненого моряка Ольга Оприско.

«Крім офіційної української делегації, у засіданні візьмуть участь заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, програмний директор «Кримського дому» Алім Алієв, член Світового конгресу кримських татар Айла Бакаллі» – зазначив дипломат.

У порядку денному на сайті Ради безпеки ООН інформації про відповідне засідання немає.

Міжнародне співтовариство визнало окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели економічні санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.