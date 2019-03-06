ООН не знає про ймовірні випадки переслідування жителів Криму українською владою – представник місії

У доповідях Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні немає випадків переслідування жителів Криму з боку української влади, про які, ймовірно, говорила російський омбудсмен Тетяна Москалькова під час зустрічі з комісаром ООН з прав людини Мішель Бачелет. Про це в коментарі Крим.Реалії розповіла фахівець з комунікацій моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Ірина Яковлєва.

«Ми готуємо публічні доповіді про ситуацію з правами людини як у Криму, так і в Україні в цілому. Туди потрапляє інформація, яку ми могли перевірити відповідно до методології управління Верховного комісара ООН з прав людини і відповідно до міжнародних стандартів. Зараз ті випадки, про які, ймовірно, говорила пані Москалькова, в наших доповідях не відображені», – пояснила Яковлєва.

Вона також підтвердила інформацію, що Мішель Бачелет провела зустріч з Тетяною Москальковою в рамках засідання Ради ООН з прав людини.

«Минулого тижня в Женеві проходило засідання Ради ООН з прав людини. Паралельно із цим засіданням Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет проводить зустрічі з представниками державних органів різних країн. У тому числі з ініціативи пані Москалькової відбулася така зустріч у відповідності з протоколом, аналогічно зустрічам комісара з представниками будь-якої з країн світу», – пояснила вона.

Також Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до Москалькової з проханням оприлюднити список прізвищ тих людей, проти яких нібито «оголошене буквально полювання» в Україні.

Раніше Тетяна Москалькова в ході зустрічі з Мішель Бачелет 5 березня попросила її сприяти захисту прав жителів Криму, яких нібито переслідують із боку української влади. За її словами, на жителів Криму Києвом «оголошене буквально полювання».

Після анексії Криму на материковій Україні були затримані чимало кримських політиків і чиновників, підозрюваних у державній зраді і посяганні на територіальну цілісність. Також були затримані та засуджені колишні українські військовослужбовці в Криму, обвинувачені в зраді і дезертирстві.