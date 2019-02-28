Засуджені на окупованих територіях зазнають тортур – омбудсмен на Раді ООН з прав людини

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила про жорстоке поводження з громадянами України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму. Про озвучені тези виступу на 40-й сесії Ради ООН з прав людини Денісова повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«П’ять років ми не маємо можливості проводити моніторинг дотримання прав громадян на цих територіях…Катування та нелюдське поводження застосовується до засуджених громадян України, незаконно утримуваних в місцях позбавлення волі. На початок збройного конфлікту за участю Російської Федерації в 2014 році в місцях несвободи на сході України перебувало понад 16 тисяч засуджених. Вони піддаються побиттю, тортурам і утримуються в нелюдських умовах. Їхня праця використовується як рабська. Люди не отримують належної медичної допомоги», – заявила Денісова.

Вона також повідомила про те, що багатьох з числа тих людей, що вже відбули терміни покарання, не відпускають на свободу.

«Застосування жорстокого поводження простежується і щодо 70 українських політв'язнів і 24 військовополонених моряків, які утримуються в пенітенціарних установах Російської Федерації і в окупованому Криму», – сказала українська омбудсмен.

Рада ООН з прав людини є допоміжним органом Генасамблеї ООН. Вона готує рекомендації у сфері захисту прав людини.