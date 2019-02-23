У Києві показали перформанс про катування в анексованому Криму (фото)

У Києві 23 лютого, в «Кримському домі», режисерка Галина Джікаева і драматурги Ден і Яна Гуменна показали новий театральний перформанс «Трава пробиває землю», присвячений репресіям на анексованому Росією півострові, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

За словами організаторів, в основу перфомансу якого лягли сучасна кримськотатарська поезія, звіт КримSOS про тортури в Криму, звіт Amnesty International про тортури і порушеннях прав людини на Сході України, доповідь Управління верховного комісара ООН з прав людини та документальні свідчення.

Як раніше заявив народний депутат України та голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, 23 лютого 1918 року, в Севастополі матроси Чорноморського флоту Росії, контрольованого більшовиками, по-звірячому закатували і вбили Номана Челебіджихана, першого голову уряду Кримської Народної Республіки, одного з організаторів I Курултаю кримськотатарського народу, муфтія мусульман Криму, Білорусі, Литви та Польщі, автора вірша «Ant etkenmen» ( «Я поклявся»), що став пізніше кримськотатарським національним гімном.