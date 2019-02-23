23 лютого є днем трагедії для кримських татар, чеченців та інгушів – Чубаров

23 лютого є трагічним днем в історії кримськотатарського, інгушського та чеченського народів, заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

У повідомленні в мережі Facebook він уточнив, що 101 рік тому, 23 лютого 1918 року, в Севастополі матроси Чорноморського флоту Росії, контрольованого більшовиками, по-звірячому закатували і вбили Номана Челебіджихана, першого голову уряду Кримської Народної Республіки, одного з організаторів I Курултаю кримськотатарського народу, муфтія мусульман Криму, Білорусі, Литви та Польщі, автора вірша «Ant etkenmen» ( «Я поклявся»), що став пізніше кримськотатарським національним гімном.

За його словами, 23 лютого «назавжди залишиться також чорним днем в історії інгуського та чеченського народів». Так, 23 лютого 1944 року війська НКВС СРСР розпочали тотальну депортацію інгушського та чеченського народів, в ході якої, за різними оцінками, було вигнано зі своєї Батьківщини від 500 до 650 тисяч чеченців та інгушів.

Чубаров зазначив, що «через 3 місяці після злочинної депортації чеченців та інгушів такий ж катастрофічний за своїми наслідками злочин режимом СРСР був скоєний і в Криму».

«Без сумніву, вбивство видатних лідерів народів, депортації народів, вчинені в СРСР, і їх катастрофічні наслідки, є злочинами проти людяності і цивілізації. Від імені Меджлісу кримськотатарського народу висловлюю солідарність з усіма, хто пам'ятає історію свого народу, зберігає пам'ять про своїх героїв і мільйони безвинних жертв радянського режиму, співпереживає трагедій своїх сусідів», – написав глава Меджлісу.

День пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу з Криму відзначається щороку 18 травня. Цього дня 1944 року в Середню Азію з півострова був відправлений перший ешелон кримських татар. Всього було депортовано понад 180 тисяч людей.