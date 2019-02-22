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23 Лютий 2019, Київ 00:29
Новини | Політика

«Беркутівців», які брали участь у сутичках на Майдані, нагородили в Севастополі – відео

Багато бійців «Беркута», розформованого в лютому 2014 року, які брали участь у сутичках на Майдані, втекли в Росію, анексований Крим і на непідконтрольні Києву території Донбасу

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У Севастополі в анексованому Росією Криму 22 лютого на площі Нахімова відбулося «вшанування» бійців спецпідрозділу «Беркут», що протистояли активістам Євромайдану в Києві взимку 2014 року, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Захід присвятили п’ятиріччю тих подій, а також російському «Дню захисника вітчизни», який відзначають 23 лютого.

Підконтрольна Кремлю влада Севастополя нагородила «беркутівців» листами подяки «за мужність і героїзм».

П’ять років тому, 22 лютого 2014 року, бійців севастопольського «Беркута», які повернулися з Києва після протистояння з євромайданівцями, зустрічали з оркестром і квітами в Севастополі.

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«Беркут» існував як підрозділ міліції особливого призначення при обласних МВС України з 1992 року. Після подій на Євромайдані «Беркут» розформували за наказом від 25 лютого 2014 року, який підписав на той момент в.о. міністра внутрішніх справ Арсен Аваков. Багато бійців цього спецпідрозділу втекли в Росію, анексований Крим і на непідконтрольні Києву території Донбасу.

Зокрема, в анексований Крим втік колишній командир роти «Беркута» Дмитро Садовник, підозрюваний у розстрілі учасників Євромайдану.

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