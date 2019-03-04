Денісова попросила Москалькову про термінову медичну допомогу «українському диверсанту» Дудці

Український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до Уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової щодо стану здоров’я заарештованого в анексованому Криму у справі «українських диверсантів» Володимира Дудки. Денисова попросила забезпечити українцеві надання термінової кваліфікованої медичної допомоги.

«Українцю не надається належна медична допомога, незважаючи на наявність у нього чисельних захворювань, що суттєво погіршують стан його здоров’я. Зокрема, ув’язнений страждає від головного болю та болю у шлунку», – написала Денісова на сторінці у Facebook.

За словами Денісової, наприкінці минулого року Дудці влаштували медичний огляд, але ні йому, ні рідним досі не надали результатів цього обстеження, інформацію про діагноз і призначене лікування.

Російський омбудсмен поки не коментувала заяву Денісової.

Наприкінці лютого син Володимира Дудки Ілля Каверник розповів, що його батько не отримує необхідного медичного лікування в СІЗО Сімферополя, у нього головний і біль у шлунку.

9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру «Номос» Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їх близького друга Володимира Дудку. Усіх трьох звинуватили в підготовці диверсій в Криму на замовлення української розвідки.

16 листопада 2017 року Севастопольський міський суд засудив Штиблікова до 5 років колонії суворого режиму і штрафу. 31 липня 2018 року підконтрольний Кремлю Севастопольський міський суд продовжив арешт на шість місяців севастопольцям Володимиру Дудці і Олексію Бессарабову.

У Службі безпеки України повідомили, що затримані в Криму громадяни України не є ні співробітниками, ні контактерами з боку СБУ.