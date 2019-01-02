Денісова: Москва через 3 місяці надала інформацію про стан фігуранта «справи диверсантів» Дудки

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявляє, що російська сторона надіслала їй інформацію про стан здоров’я фігуранта «справи українських диверсантів» Володимира Дудки, якого утримують у СІЗО на території анексованого Криму.

Як написала Денісова у Facebook 2 січня, відповідь надійшла через три місяці після того, як вона направила запит російській стороні.

«Окрім того, 26 грудня я вкотре зверталася до Тетяни Москалькової щодо значного погіршення стану здоров’я Володимира – йому загрожує інсульт. Російський омбудсман у відповідь на мій вересневий запит зазначила, що стан здоров’я Володимира Дудки задовільний. Володимир, у зв’язку з хронічними захворюваннями, перебуває під диспансерним наглядом, його консультують лікарі, проводяться клініко-лабораторні дослідження, а також видаються необхідні ліки. Також ця інформація підтверджується і від радника президента РФ, голови Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини при президентові РФ Михайла Федотова, який раніше надіслав свою відповідь», – написала омбудсмен.

За її словами, ніяких офіційних документів, які б підтверджували такі дані, російська сторона не надала.

26 грудня Денісова заявила, що Володимирові Дудці, якого утримують у СІЗО на території анексованого Криму, загрожує інсульт, і йому потрібна термінова медична допомога.

9 листопада 2016 року в анексованому Росією Криму затримали Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудку, яких підконтрольні Москві кримські силовики назвали членами «диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України».

Підконтрольний Кремлю Ленінський районний суд Севастополя пізніше заарештував затриманих. Після цього термін утримання під вартою щодо Штиблікова, Бессарабова і Дудки продовжували кілька разів.

Штибліков і Бессарабов до 2014 року працювали військовими експертами в центрі «Номос». Володимир Дудка – капітан 2-го рангу запасу, в минулому – капітан корабля радіоелектронної розвідки.

У Службі безпеки України заявляли, що затримані в Криму громадяни України не є ані співробітниками служби, ані контактними особами з боку СБУ.