Фігурантам справи про «українських диверсантів» в Криму на 2 місяці продовжили арешт – правозахисники

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт на 2 місяці, до 8 листопада, фігурантам «справи українських диверсантів» Володимиру Дудці, Дмитру Штиблікову і Олексію Бессарабову. Про це йдеться на сайті Кримської правозахисної групи.

Повідомляється, що постанову про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ухвалила суддя Янина Охота.

«Всіх трьох фігурантів «справи диверсантів» доставили в суд із СІЗО Сімферополя. Засідання суду було відкритим, і родичів пропустили в залу засідань», – розповіли правозахисники.

9 листопада 2016 року в Севастополі затримали Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудку, який підконтрольні Москві кримські силовики назвали членами «диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України».

Дмитро Штибліков і Олексій Бессарабов до 2014 року працювали військовими експертами в центрі «Номос». Володимир Дудка – капітан 2-го рангу запасу, в минулому – капітан корабля радіоелектронної розвідки.

У Службі безпеки України заявили, що затримані в Криму громадяни України не є ані співробітниками служби, ані контактними особами з боку СБУ.