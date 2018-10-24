Фігуранта «справи українських диверсантів» Штиблікова етапували з російської колонії, де були сутички

Засудженого в анексованому Криму фігуранта так званої «справи українських диверсантів» Дмитра Штиблікова етапували в невідомому напрямку з колонії №6 російського Омська, де були сутички між в’язнями і силовиками, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За його даними, Штиблікова, який перебував в умовах ізоляції в ПКТ (приміщенні камерного типу), етапували після зіткнень у колонії 6 жовтня, попри те, що Штиблікова сутички, спровоковані заявами в’язнів про катування, не торкнулися.

9 листопада 2016 року в анексованому Росією Криму затримали Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудку, яких підконтрольні Москві кримські силовики назвали членами «диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України».

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Підконтрольний Кремлю Ленінський районний суд Севастополя пізніше заарештував затриманих. Після цього термін утримання під вартою щодо Штиблікова, Бессарабова і Дудки продовжували кілька разів.

Підконтрольний Кремлю Севастопольський міський суд 16 листопада 2017 року засудив Дмитра Штиблікова до 5 років колонії суворого режиму і до штрафу в 200 тисяч рублів (95 тисяч гривень).

Дмитро Штибліков і Олексій Бессарабов до 2014 року працювали військовими експертами в центрі «Номос». Володимир Дудка – капітан 2-го рангу запасу, в минулому – капітан корабля радіоелектронної розвідки.

У Службі безпеки України заявляли, що затримані в Криму громадяни України не є ані співробітниками служби, ані контактними особами з боку СБУ.