Суд в окупованому Криму засудив фігуранта «справи українських диверсантів» Штиблікова до 5 років колонії

Підконтрольний Кремлю Севастопольський міський суд 16 листопада засудив фігуранта «справи українських диверсантів» Дмитра Штиблікова до 5 років колонії суворого режиму і штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, повідомляє журналіст Радіо Свобода.

За його даними, суд визнав Штиблікова винним у підготовці «диверсії» і «незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів і вибухових речовин».

Водночас «Кримська правозахисна група» на сторінці у Facebook з посиланням на брата Штиблікова Олексія повідомила, що засідання тривало менш ніж годину, а вирок був винесений через 5 хвилин. Олексій Штибліков назвав справу проти брата «надуманою».

18 травня фігурант «справи українських диверсантів» Дмитро Штибліков уклав досудову угоду зі слідством, тобто визнав свою провину. Жодного з незалежних адвокатів до нього не допустили.

9 листопада 2016 року в Севастополі затримали Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудку, який підконтрольні Москві кримські силовики назвали членами «диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України».

Дмитро Штибліков і Олексій Бессарабов до 2014 року працювали військовими експертами в центрі «Номос». Володимир Дудка – капітан 2-го рангу запасу, в минулому – капітан корабля радіоелектронної розвідки.

У Службі безпеки України заявили, що затримані в Криму громадяни України не є ані співробітниками служби, ані контактними особами з боку СБУ.

У свою чергу спікер Міноборони України з питань АТО Андрій Лисенко заявляв, що колишні українські військові, які зараз проживають в Криму, можуть стати «потенційними жертвами російських спецслужб».