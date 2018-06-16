«Штибліков виглядає добре, скарг не висловлює» – український консул після відвідин колонії в Омську

Засуджений у справі так званих «кримських диверсантів» Дмитро Штибліков виглядає добре і не висловлює скарг на утримання в омській колонії Росії, цитує прес-служба українського омбудсмена слова виконувача обов’язків керівника консульства України в Новосибірську Олега Фіногенова.

«Дмитро Штибліков виглядає добре, скарг не висловлює. Він перебуває з травня 2018 року в одиночній камері. Мав кілька дисциплінарних стягнень. Тетяна Москалькова (російський омбудсмен – ред.) домовилася про організацію відеорозмови з родиною Дмитра Штиблікова, яка проживає в АР Крим», – розповів Фіногенов, який разом з російським омбудсменом відвідав Штиблікова.

Повідомляється, що під час розмови Дмитро Штибліков написав заяву до українського Мінюсту з проханням посприяти переведенню його в Україну для подальшого відбування покарання. Чоловік також, як запропонував консул, попросив розглянути можливість надання йому матеріальної допомоги.

Фіногенов попередньо домовився з Москальковою про отримання матеріалів справи Штиблікова у разі звернення консульства.

У прес-службі українського омбудсмена уточнили, що український консул відвідав Штиблікова в Омську на прохання Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової. Її російська колега заявляла, що Денісова «відмовилася їхати до Омська».

Людмила Денісова нині перебуває в Росії. Напередодні вона не змогла зустрітися з утримуваним в колонії Лабитнангі українським режисером Олегом Сенцовим. На понеділок, 18 червня, у неї запланована зустріч з російською колегою Тетяною Москальковою у Москві. Остання заявляла, що нинішній візит до Штиблікова в колонію відкриває програму спільних відвідин російським і українським омбудсменами в’язнів у Росії та в Україні.

У листопаді 2016 року в Севастополі затримали трьох так званих «членів диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України», серед яких опинився і колишній військовий експерт Дмитро Штибліков. Минулого року він був засуджений до 5 років колонії суворого режиму. Чоловік уклав досудову угоду зі слідством, тобто визнав свою провину. Жодного з незалежних адвокатів до нього не допустили.