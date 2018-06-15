Москалькова і Денісова домовилися про переговори в Москві – радниця омбудсмена

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова і її російська колега Тетяна Москалькова домовилися зустрітися в Москві 18 червня, повідомила кореспонденту Радіо Свобода Олена Мячина, радниця Денісової.

За її словами, вона і Людмила Денісова ще перебувають у російському Салехарді недалеко від Лабитнангі, де утримують українського режисера Олега Сенцова, але 18 червня будуть у Москві.

Тетяна Москалькова заявила, що на зустрічі, яка пройде в її офісі, будуть обговорювати умови відвідування омбудсменами ув'язнених, яких утримують у Росії і в Україні.

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15 червня Людмила Денісова прибула до Лабитнангі (Ямало-Ненецький федеральний округ Росії), щоб відвідати Сенцова. Проте керівництво колонії відмовило їй у зустрічі з режисером і наданні інформації про його стан здоров’я.

Коментуючи цю ситуацію, Москалькова сказала, що спроба зустрітися з Сенцовим була «особистою ініціативою пані Денисової», яка своєю поїздкою «порушила попередні домовленості».

14 травня Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити з російських в'язниць всіх українських політв'язнів.