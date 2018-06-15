Російський омбудсмен заявила, що Денісова порушила домовленості, поїхавши зараз до Сенцова

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що уповноважений Верховний Ради України з прав людини Людмила Денісова порушила домовленості, поїхавши сьогодні, 15 червня, до засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова до Ямало-Ненецького автономного округу.

«Згідно з домовленістю президентів, двоє уповноважених можуть відвідати громадян, я і Денісова з України. Відвідати громадян, які перебувають під вартою: я в Україні, вона – тут. У порушення нашої домовленості Денісова поїхала зараз до Салехарда, де утримується Сенцов», – сказала Москалькова.

Вона підтвердила, що Денісова телефонувала до неї з вимогою пустити її до Сенцова.

«Я зараз запитала у Федеральної служби виконання покарань письмове підтвердження, у якому він стані», – зазначила Москалькова.

Російський омбудсмен додала, що «буде шукати компроміс» з українською колегою.

«Я сподіваюся, що ми зможемо порозумітися, і я зможу відвідати в Херсоні Вишинського (заарештованого керівника «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського – ред.)», – сказала уповноважений із прав людини в Росії.

15 червня Денісова заявила, що керівництво російської колонії не пустило її на зустріч із українським режисером Олегом Сенцовим.

13 червня президент України Петро Порошенко повідомив, що Денісова вирушила до Росії, щоб відвідати незаконно ув'язнених там українців.

Ув’язнений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов у колонії за Полярним колом 14 червня розпочав другий місяць голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів. Як повідомила Радіо Свобода сестра Сенцова Наталія Каплан, 8 червня Сенцова відвозили до реанімації. Зараз він перебуває у медчастині колонії, припиняти голодування не збирається.

Активісти в Україні і світі вимагають від Росії і її президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців, зокрема, українського режисера Олега Сенцова. Акції на підтримку Олега Сенцова проходять у багатьох країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.

Європейський парламент 14 червня ухвалив резолюцію із закликом звільнити Олега Сенцова та інших політичних в’язнів Росії.