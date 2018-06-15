Росія вдалася до підступних дій – МЗС про недопуск Денісової до Сенцова

Міністерство закордонних справ України висловлює протест проти недопуску Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової до ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

«Росія вкотре йде на підступні дії. Мова йшла про гуманітарну місію. Олег голодує! Висловлюємо протест, боремось далі», – написала в мережі Twitter речниця МЗС України Мар’яна Беца.

Український омбудсмен Людмила Денісова заявила 15 червня, що керівництво російської колонії не пустило її на зустріч із засудженим у Росії українським режисером Олегом Сенцовим. Вона повідомила, що через відмову в зустрічі із Сенцовим звернулася до своєї російської колеги Тетяни Москалькової.

13 червня президент України Петро Порошенко повідомив, що Денісова вирушила до Росії, щоб відвідати незаконно ув'язнених там українців.

Ув’язнений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов у колонії за Полярним колом 14 червня розпочав другий місяць голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів. Як повідомила Радіо Свобода сестра Сенцова Наталія Каплан, 8 червня Сенцова відвозили до реанімації. Зараз він перебуває у медчастині колонії, припиняти голодування не збирається.

Активісти в Україні і світі вимагають від Росії і її президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців, зокрема, українського режисера Олега Сенцова. Акції на підтримку Олега Сенцова проходять у багатьох країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.

Європейський парламент 14 червня ухвалив резолюцію із закликом звільнити Олега Сенцова та інших політичних в’язнів Росії.