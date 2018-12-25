Фігуранти «справи українських диверсантів» закінчили представляти суду заяви про фальсифікації – адвокат

В анексованому Росією українському Криму фігуранти «справи українських диверсантів» Володимир Дудка та Олексій Бессарабов закінчили представляти підконтрольному Росії суду свої заяви про фальсифікації слідства. Про це кореспонденту проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії» розповів адвокат Сергій Легостов.

«В обвинувачених є низка запитань до слідства. Наприклад, на карті міста, де нібито були позначені точки планованих диверсій, є біологічні сліди обох фігурантів справи. Але експертиза показує, що сліди залишені тільки на торці карти, а не по всій її поверхні. Як так виходить, що тільки на одній частині предмета, а не на всій її поверхні залишені ці біологічні сліди, незрозуміло. Раніше і Дудка, і Бессарабов вже заявляли, що біологічні сліди у них брали не процесуальним шляхом. Сьогодні Володимир подав клопотання про допит експерта ФСБ, який робив такі висновки», – розповів адвокат.

Фігуранти «справи українських диверсантів» заявили про необхідність дослідження інших речових доказів. Зокрема, телефонів, які, за словами обвинувачених, їм підкинули співробітники російського ФСБ.

«З телефонами аналогічна історія. За версією слідства, якийсь співробітник розвідки в Харкові просить абсолютно сторонню людину в Криму купити телефони і передати їх обвинуваченим. У детективах такого не напишуть. Володимир Дудка вже заявляв раніше, що телефон, який фігурує в матеріалах справи, йому підкинули під час обшуку. Зараз він хоче, щоб речові докази, які викликають у захисту питання, були також досліджені в суді», – пояснив адвокат.

Легостов також розповів, що під час сьогоднішнього засідання було вивчено приблизно десять CD-дисків із аудіо- і відеостеженням за обвинуваченими.

«Це записи, які ніяк не стосуються справи. Наприклад, на одній із них всі троє фігурантів зустрічаються в кафе з нагоди дня народження одного з них», – додав адвокат.

Наступне засідання у «справі українських диверсантів» в підконтрольному Росії Севастопольському міському суді призначене на 22 січня.

На засіданні суду 20 грудня Володимир Дудка та Олексій Бессарабов вже заявляли про фальсифікації слідства під час проведення оперативно-розшукових заходів.

У вересні підконтроольний Росії Севастопольський міський суд на чотири місяці продовжив арешт Володимиру Дудці і Олексію Бессарабову.

9 листопада 2016 року в анексованому Росією Криму затримали Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудку, яких підконтрольні Москві кримські силовики назвали членами «диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України».

Читайте також: «Штибліков має добрий вигляд, скарг не висловлює» – український консул після відвідин колонії в Омську

Підконтрольний Кремлю Ленінський районний суд Севастополя пізніше заарештував затриманих. Після цього термін утримання під вартою щодо Штиблікова, Бессарабова і Дудки продовжували кілька разів.

Штибліков і Бессарабов до 2014 року працювали військовими експертами в центрі «Номос». Володимир Дудка – капітан 2-го рангу запасу, в минулому – капітан корабля радіоелектронної розвідки.

У Службі безпеки України заявляли, що затримані в Криму громадяни України не є ані співробітниками служби, ані контактними особами з боку СБУ.