Фігуранту «справи українських диверсантів» Дудці загрожує інсульт – Денісова

Фігуранту «справи українських диверсантів», політв’язню Володимиру Дудці, якого утримують у СІЗО на території анексованого Криму, загрожує інсульт. Про це розповіла уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

«За інформацією його сина, у Володимира підвищений артеріальний тиск та гіпертонічний криз. Йому терміново необхідна медична допомога», – зазначила омбудсмен.

Денісова звернулась до російської колеги Тетяни Москалькової та до радника президента Росії, голови Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини при президентові Росії Михайла Федотова з проханням забезпечити Дудку медичною допомогою.

9 листопада 2016 року в анексованому Росією Криму затримали Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудку, яких підконтрольні Москві кримські силовики назвали членами «диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України».

Читайте також: «Штибліков має добрий вигляд, скарг не висловлює» – український консул після відвідин колонії в Омську

Підконтрольний Кремлю Ленінський районний суд Севастополя пізніше заарештував затриманих. Після цього термін утримання під вартою щодо Штиблікова, Бессарабова і Дудки продовжували кілька разів.

Штибліков і Бессарабов до 2014 року працювали військовими експертами в центрі «Номос». Володимир Дудка – капітан 2-го рангу запасу, в минулому – капітан корабля радіоелектронної розвідки.

У Службі безпеки України заявляли, що затримані в Криму громадяни України не є ані співробітниками служби, ані контактними особами з боку СБУ.