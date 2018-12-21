Рідні фігуранта «справи українських диверсантів» Дудки: у нього може статися інсульт

У фігуранта «справи українських диверсантів» Володимира Дудки погіршився стан здоров'я, рідні побоюються, що високий тиск може спровокувати інсульт, розповів проекту проекту Радіо Свобода Крим.Реалії син Дудки Ілля Кавернік.

За його словами, про погіршення самопочуття Дудки стало відомо під час його відвідин у СІЗО.

«Мені вдалося відвідати тата в СІЗО і передати йому ліки. Виявилося, що у нього знову високий тиск: 155 на 100. Є вже гіпертонічний криз, тобто в будь-який момент у нього може статися інсульт», – розповів Кавернік.

Він додав, що побачення тривало близько години, у бесіді Володимир Дудка заявив, що впевнений в обвинувальному вироку в його справі.

«У нього жевріє все ж надія на обмін, але дедалі менше. Зараз він готується до зони, оскільки розуміє, що вирок буде обвинувальним. Але, з іншого боку, здаватися він не має наміру, точно подаватимемо апеляцію на вирок», – зазначив Ілля Кавернік.

9 листопада 2016 року в анексованому Росією Криму затримали Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудку, яких підконтрольні Москві кримські силовики назвали членами «диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України».

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Підконтрольний Кремлю Ленінський районний суд Севастополя пізніше заарештував затриманих. Після цього термін утримання під вартою щодо Штиблікова, Бессарабова і Дудки продовжували кілька разів.

Штибліков і Бессарабов до 2014 року працювали військовими експертами в центрі «Номос». Володимир Дудка – капітан 2-го рангу запасу, в минулому – капітан корабля радіоелектронної розвідки.

У Службі безпеки України заявляли, що затримані в Криму громадяни України не є ані співробітниками служби, ані контактними особами з боку СБУ.