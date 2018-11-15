Севастополь: в суді у «справі українських диверсантів» допитали свідків і понятих

У підконтрольному Росії Севастопольському міському суді у справі Володимира Дудки і Олексія Бессарабова, обвинувачених у підготовці диверсій на території Криму, допитали двох понятих і двох свідків. Про це кореспонденту проекту Радіо Свобода Крим.Реаліі розповів адвокат Сергій Легостов.

«Допитали двох понятих – студенток, які були присутні при обшуку в квартирі і гаражі Дмитра Штиблікова. Також допитали двох свідків, які розповіли про потенційні загрози інфраструктурним об’єктам, якщо раптом на цих об’єктах відбудеться диверсія. Тобто, стандартні свідчення, так само як і в справі Євгена Панова: що було б, якби», – розповів адвокат.

Легостов додав, що засудженого раніше фігуранта цієї справи Дмитра Штиблікова доставили в СІЗО Сімферополя. У суді його планують допитати 29 листопада.

9 листопада 2016 року в анексованому Росією Криму затримали Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудку, яких підконтрольні Москві кримські силовики назвали членами «диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України».

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Підконтрольний Кремлю Ленінський районний суд Севастополя пізніше заарештував затриманих. Після цього термін утримання під вартою щодо Штиблікова, Бессарабова і Дудки продовжували кілька разів.

Штибліков і Бессарабов до 2014 року працювали військовими експертами в центрі «Номос». Володимир Дудка – капітан 2-го рангу запасу, в минулому – капітан корабля радіоелектронної розвідки.

У Службі безпеки України заявляли, що затримані в Криму громадяни України не є ані співробітниками служби, ані контактними особами з боку СБУ.

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