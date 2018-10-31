У «справі українських диверсантів» допитали співробітника ФСБ і засекреченого свідка

У підконтрольному Кремлю Севастопольському міському суді 31 жовтня по справі Володимира Дудки і Олексія Бессарабова, обвинувачених у підготовці диверсій на території Криму, допитали співробітника ФСБ Росії і засекреченого свідка під псевдонімом «Орлов». Про це кореспонденту проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії» розповів адвокат Сергій Легостов.

«Показання свідків були на користь обвинувачення. Вони розповіли про причетність Дудки і Бессарабова до злочину, який їм закидають. Однак про те, що вони їх десь бачили раніше, розповісти не змогли», – пояснив адвокат.

Легостов додав, що найближчим часом в суді допитають ще одного фігуранта «справи українських диверсантів» Дмитра Штиблікова, раніше засудженого до п’яти років колонії суворого режиму.

За словами адвоката, Дудку вивозили на медичне обстеження в зв'язку з погіршенням стану здоров’я.

«У Володимира є скарги на стан здоров'я, це болюча для нас тема, оскільки мій підзахисний вже немолодий чоловік. Ми і він постійно пишемо скарги з цього приводу. Нещодавно його возили на медичне обстеження», – зазначив Легостов.

Наступне засідання у даній справі заплановане на 12 листопада.

9 листопада 2016 року в анексованому Росією Криму затримали Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудку, яких підконтрольні Москві кримські силовики назвали членами «диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України».

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Підконтрольний Кремлю Ленінський районний суд Севастополя пізніше заарештував затриманих. Після цього термін утримання під вартою щодо Штиблікова, Бессарабова і Дудки продовжували кілька разів.

Штибліков і Бессарабов до 2014 року працювали військовими експертами в центрі «Номос». Володимир Дудка – капітан 2-го рангу запасу, в минулому – капітан корабля радіоелектронної розвідки.

У Службі безпеки України заявляли, що затримані в Криму громадяни України не є ані співробітниками служби, ані контактними особами з боку СБУ.