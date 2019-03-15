Росія обіцяє «практичну відповідь» на нові санкції США та Канади

Міністерство закордонних справ Росії відреагувало на нові санкції країн Заходу через дії Москви проти України, пообіцявши «практичну відповідь», яка «неодмінно послідує».

«Чергову порцію санкцій, скоординовану з європейськими союзниками, видали сьогодні США і Канада. Нічого нового або несподіваного в цьому немає», – відзначає російське зовнішньополітичне відомство, додаючи, що «санкційні раунди… не призводять до бажаних для США та Канади результатів».

Канадські санкції у МЗС Росії прокоментували й окремо.

«З точки зору нормальної логіки для команди прем'єр-міністра Джастіна Трюдо було б важливіше сконцентруватися на розв’язанні досить непростих внутрішньополітичних проблем, ніж даремно розігрувати свою русофобську карту. Однак у канадської влади, судячи з усього, з'явилася патологічна «санкційна залежність», від якої вони не можуть позбутися. Очевидно і те, що в прагненні розширювати свої антиросійські «чорні списки» північний сусід США намагається навіть у чомусь «перевершити» свого «великого брата», – пишуть російські дипломати.

Європейський союз, США та Канада 15 березня оголосили про свої санкції насамперед через інцидент, який стався 25 листопада 2018 року в Чорному морі неподалік Керченської протоки і спричинив затримання та арешт Росією трьох українських військових кораблів та їхніх екіпажів у складі 24 моряків.

На відміну від ЄС та США, в оновленому Канадою санкційному списку присутнє значно більше коло осіб, наближених особисто до президента Росії Володимира Путіна.