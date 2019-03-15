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15 Березень 2019, Київ 22:53
Новини | Міжнародні

Росія обіцяє «практичну відповідь» на нові санкції США та Канади

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров

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Міністерство закордонних справ Росії відреагувало на нові санкції країн Заходу через дії Москви проти України, пообіцявши «практичну відповідь», яка «неодмінно послідує».

«Чергову порцію санкцій, скоординовану з європейськими союзниками, видали сьогодні США і Канада. Нічого нового або несподіваного в цьому немає», – відзначає російське зовнішньополітичне відомство, додаючи, що «санкційні раунди… не призводять до бажаних для США та Канади результатів».

Канадські санкції у МЗС Росії прокоментували й окремо.

«З точки зору нормальної логіки для команди прем'єр-міністра Джастіна Трюдо було б важливіше сконцентруватися на розв’язанні досить непростих внутрішньополітичних проблем, ніж даремно розігрувати свою русофобську карту. Однак у канадської влади, судячи з усього, з'явилася патологічна «санкційна залежність», від якої вони не можуть позбутися. Очевидно і те, що в прагненні розширювати свої антиросійські «чорні списки» північний сусід США намагається навіть у чомусь «перевершити» свого «великого брата», – пишуть російські дипломати.

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд
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Європейський союз, США та Канада 15 березня оголосили про свої санкції насамперед через інцидент, який стався 25 листопада 2018 року в Чорному морі неподалік Керченської протоки і спричинив затримання та арешт Росією трьох українських військових кораблів та їхніх екіпажів у складі 24 моряків.

На відміну від ЄС та США, в оновленому Канадою санкційному списку присутнє значно більше коло осіб, наближених особисто до президента Росії Володимира Путіна.

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