США додали до списку санкцій 6 осіб і 8 компаній через дії Росії проти України

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти шести громадян Росії та восьми компаній у зв’язку з діями Москви проти України.

Ці санкції спрямовані проти «окремих осіб та суб’єктів, які відіграють важливу роль у невиправданих російських атаках на українські військово-морські судна в Керченській протоці, анексії Криму та підтримці незаконних сепаратистських виборів на сході України», йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

Рішення передбачає, що все майно та інтереси у власності вказаних у повідомленні фізичних та юридичних осіб блокуються, а особам у США заборонено здійснювати операції з ними.

Серед фізичних осіб потрапили під нові санкції співробітники ФСБ Руслан Ромашкін, Андрій Шеїн, контр-адмірал Сергій Станкевич і заступник директора прикордонної служби Росії Геннадій Медведєв. До списку також внесені співробітники «центральної виборчої комісії» угруповання «ДНР» Олексій Найденко та Володимир Висоцький.

Під обмеження також потрапили підприємства «Океанприбор», «Звезда», Ярославський суднобудівний завод, Зеленодольський завод імені Горького, а також розташовані в Криму завод «Фіолент», конструкторське бюро «Судокомпозит», ТОВ «Нові проекти» і будівельна компанія «Консоль-строй».

Раніше Європейський союз запровадив санкції проти восьми громадян Росії в зв’язку з захопленням українських військових кораблів у Чорному морі і арештом їхніх екіпажів у листопаді 2018 року. Також були продовжені обмеження проти 163 російських громадян і 44 юридичних осіб у зв’язку з анексією Криму та втручанням у збройний конфлікт на сході України. Ці ж обмеження продовжила і Канада.

25 листопада 2018 року три українські військові кораблі намагалися увійти в Керченську протоку, проте були атаковані російськими прикордонними кораблями. У повітря піднімалася і авіація. Українські кораблі були захоплені, а 24 військові моряки заарештовані, їх звинуватили в незаконному перетині кордону Росії.

Україна звинувачує Росію в агресії, вказуючи на те, що за договором обидві країни мають право вільно користуватися Керченською протокою. Арештованих моряків українська влада вважає військовополоненими. Країни ЄС неодноразово закликали Москву звільнити моряків, але безрезультатно.