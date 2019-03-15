Порошенко про санкції ЄС: це започаткування «азовського пакету» санкцій проти Росії

Президент України Петро Порошенко привітав введення санкцій Європейського союзу, що стосуються захоплення ФСБ Росії українських моряків біля берегів анексованого Криму.

«Рада ЄС схвалила продовження великого пакету санкцій проти більше 160 фізичних та близько 50 юридичних осіб, відповідальних за підрив територіальної цілісності та незалежності України, а також започаткування «азовського» пакету санкцій щодо Росії за акт збройної агресії в акваторії Чорного моря та грубе порушення свободи судноплавства у Керченській протоці. Цей перший перелік прізвищ є лише початком, і якщо Росія продовжить нападати на українські кораблі, перешкоджати свободі судноплавства та блокувати українське Приазов‘я, санкції будуть розширені і посилені», – зазначив президент.

Порошенко подякував європейським партнерам за «солідарність з українським народом» та анонсував «нові перемоги на санкційному фронті».

Європейський союз 15 березня офіційно запровадив санкції проти росіян за захоплення українських моряків поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року. Брюссель оголосив про замороження рахунків і заборону на видачу віз восьми російським посадовцям.

Імена цих росіян додали до списку осіб і компаній, причетних до порушення територіальної цілісності України, дію якого одночасно продовжили ще на шість місяців.

Таким чином санкційний список Європейського союзу за порушення територіальної цілісності України зараз складається зі 170 осіб і 44 компаній.

Українських моряків захопили 25 листопада 2018 року. Російські прикордонники спочатку протаранили, а потім обстріляли три українські кораблі, захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів.

Україна вважає захоплених моряків військовополоненими і вимагає звільнити їх.