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06 Березень 2019, Київ 13:23
Новини | Політика

Посли ЄС схвалили санкції проти 8 росіян за захоплення українських моряків

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, рішення буде офіційно схвалене наступного тижня

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Посли Європейського союзу схвалили запровадження додаткових санкцій проти громадян Росії. Вісьмох осіб, яких вважають причетними до захоплення українських військових поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року, очікують замороження рахунків і заборона в’їзду в ЄС.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, рішення буде офіційно схвалене наступного тижня.

Серед цих вісьмох осіб – силовики, які брали участь у захопленні моряків, і судді, які ухвалювали рішення про їх арешт.

Крім того, наступного тижня будуть офіційно продовжені на півроку вже наявні санкції проти 163 фізичних і 44 юридичних осіб, відповідальних за підрив територіальної цілісності України.

Українських моряків захопили 25 листопада 2018 року. Російські прикордонники спочатку протаранили, а потім обстріляли три українські кораблі, захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів.

Україна вважає захоплених моряків військовополоненими і вимагає звільнити їх.

Українських моряків залишили під арештом – відео
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Українських моряків залишили під арештом – відео

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