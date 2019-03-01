Росія не має «жодного виправдання» в справі українських військових моряків – посол США в ЄС

Росія має негайно звільнити захоплених у Чорному морі наприкінці листопада 2018 року українських моряків. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода заявив посол США в Євросоюзі Ґордон Сондланд.

«Утримання українських моряків – це очевидне порушення міжнародного права, і ми цілком відверто про це говоримо... Не існує жодного виправдання тому, щоб їх дали тримали за ґратами. Як ви знаєте, ми маємо режим санкцій (щодо Росії – ред.). І можуть настати й додаткові санкції. Ми дуже близько співпрацюємо з ЄС, щоб розробити подальші санкції. Така поведінка росіян, як у цьому випадку, обійдеться дуже-дуже-дуже дорого», – відзначив американський дипломат.

25 листопада 2018 року російські прикордонники ФСБ у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі з 24 моряками. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Після цього міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що українські морські порти Маріуполь і Бердянськ фактично заблоковані Росією для заходу і виходу суден.