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06 Березень 2019, Київ 01:18
Новини | Політика

Захоплених Росією українських моряків хочуть відправити на психіатричну експертизу – адвокат

Адвокат Микола Полозов заявив, що такі дії є порушенням міжнародного права щодо військовополонених

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Захоплених Росією українських військовослужбовців збираються відпрвити на психолого-психіатричну експертизу, повідомив адвокат Микола Полозов. За його словами, 5 березня відбулися слідчі дії щодо трьох моряків Сергія Цибізова, Романа Мокряка та Юрія Без’язичного.

«Під час слідчих дій військовополонені і їхні адвокати були ознайомлені з постановою про призначення амбулаторної психолого-психіатричної експертизи. Щодо кожного військовополоненого захист заявив, що третя Женевська конвенція від 12.08.1949 «Про поводження з військовополоненими» не передбачає проведення відносно військовополонених будь-яких психолого-психіатричних експертиз», – повідомив Полозов у Facebook.

Він додав, що, якщо цю експертизу все ж проведуть, сторона захисту наполягає на забезпеченні присутності адвоката при її проведенні.
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