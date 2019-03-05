Захоплених Росією українських моряків хочуть відправити на психіатричну експертизу – адвокат

Захоплених Росією українських військовослужбовців збираються відпрвити на психолого-психіатричну експертизу, повідомив адвокат Микола Полозов. За його словами, 5 березня відбулися слідчі дії щодо трьох моряків Сергія Цибізова, Романа Мокряка та Юрія Без’язичного.

«Під час слідчих дій військовополонені і їхні адвокати були ознайомлені з постановою про призначення амбулаторної психолого-психіатричної експертизи. Щодо кожного військовополоненого захист заявив, що третя Женевська конвенція від 12.08.1949 «Про поводження з військовополоненими» не передбачає проведення відносно військовополонених будь-яких психолого-психіатричних експертиз», – повідомив Полозов у Facebook.

Він додав, що, якщо цю експертизу все ж проведуть, сторона захисту наполягає на забезпеченні присутності адвоката при її проведенні.

25 листопада 2018 року російські прикордонники ФСБ у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі з 24 моряками. Українська влада визнає їх військовополоненими.