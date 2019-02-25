У справі українських моряків підозру оголосили командувачу ЧФ Росії і ще 6 військовим – ГПУ

Сімом російським військовим повідомили про підозру у веденні агресивної війни у справі про захоплення 24 українських моряків і трьох кораблів у листопаді 2018 року, повідомляє Генеральна прокуратура України.

За повідомленням, серед тих, кому повідомили підозру – командувач військ Південного військового округу Росії Олександр Дворніков, командувач Чорноморського флоту Росії, віце-адмірал Олександр Моісеєв, а також п’ятеро російських прикордонників.

У прокуратурі нагадують, що через два дні після інциденту, 27 лютого, схожу підозру вже оголосили вісьмом російським військовим.

«Досудовим розслідуванням установлено, що всі 15 військовослужбовців Російської Федерації, яким вже повідомлено про підозру, причетні до ведення агресивної війни. Зокрема, організовували, координували і брали участь у нападі військових суден РФ й інших військових службових осіб Чорноморського флоту і Прикордонної служби ФСБ Російської Федерації на катери ВМС України, внаслідок чого українські військові зазнали поранень та були захоплені разом з військовою технікою», – йдеться в повідомленні.

Російські силовики захопили 24 українських моряків і три кораблі поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року. Російські слідчі звинувачують українських військових у незаконному перетині кордону Росії.

За рішенням суду у Москві захоплені українські моряки мають залишитися в СІЗО до кінця квітня.

Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а своїх військових, яких утримують у московських слідчих ізоляторах, військовополоненими.