ЄС запровадить санкції проти 8 росіян за захоплення українських моряків у Чорному морі

Посли Європейського союзу домовилися про запровадження додаткових санкцій проти громадян Росії. Вісьмох осіб, яких вважають причетними до захоплення українських військових поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року, очікують замороження рахунків і заборона в’їзду в ЄС.

Список осіб, які підпадуть під нові санкції, опублікують протягом найближчих тижнів, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Посли також домовилися продовжити вже наявні санкції проти 163 фізичних і 44 юридичних осіб, відповідальних за підрив територіальної цілісності України. Їх офіційно продовжать на початку березня.

Українських моряків захопили 25 листопада 2018 року. Російські прикордонники спочатку протаранили, а потім обстріляли три українські кораблі, захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів.

Україна вважає захоплених моряків військовополоненими і вимагає звільнити їх.