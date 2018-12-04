ГПУ повідомила про підозру 8 російським військовим через захоплення українських моряків і кораблів

Генеральна прокуратура України повідомила про підозру восьми російським військовим, причетним до поранення двох військовослужбовців ВМС ЗС України та одного співробітника СБУ, а також захоплення малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ», «Нікополь» та буксиру «Яни Капу».

«Під час досудового розслідування фактично за 7 днів зібрано 17 томів доказів вчинення Російською Федерацією агресії стосовно Військово-морських сил ЗС України», – повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

Згідно з її повідомленням, допитано 75 свідків з числа українських військовослужбовців, визнано потерпілими та допитано трьох родичів поранених військовослужбовців, проведено 51 огляд документів та інтернет сайтів, проведено два огляди суден («Горловки» та «Балти»), які повернулись до порту Одеси.

Також у ГПУ отримали докази радіоперемовин між кораблями Чорноморського флоту Російської Федерації, прикордонної служби ФСБ РФ та Військово-повітряних сил і протиповітряної оборони ЗС Росії з приводу ведення агресивних дій, нападів на кораблі ВМС ЗСУ та членів екіпажу.

Речниця також повідомила, що «найближчим часом планується повідомити про підозру понад 10 військовослужбовцям Чорноморського флоту Російської Федерації, прикордонної служби ФСБ РФ та Військово-повітряних сил і протиповітряної оборони ЗС РФ від молодшого офіцерського складу до генералів».

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. Підконтрольні Кремлю суди в Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз полонені військові ВМС України перебувають у слідчих ізоляторах в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях, прилеглих до кордону з Росією, а також із окупованими чи контрольованими нею територіями України та Молдови. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.

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